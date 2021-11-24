Оттава, , 10:06 — REGNUM Мэтт Голдман, много лет проработавший в студии BioWare, покинул компанию. Об этом 24 ноября сообщает портал Kotaku.

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Об уходе Голдмана в письме сотрудникам сообщил глава BioWare Гэри Маккей. Он написал, что решение прекратить отношения было обоюдным и отметил, что в компании понимают, что уход Голдмана так или иначе повлияет на команду проекта Dragon Age 4 и саму игру.

Для справки: Мэтт Голдман пришёл работать в BioWare в 1998 году, он участвовал в разработке игр студии Baldur's Gate, Jade Empire и других в качестве художника. Впоследствии он ушёл в Ensemble Studios, где работал над стратегической игрой Halo Wars. В 2017 году Годман вернулся в BioWare и занял должность старшего креативного директора проекта новой игры серии Dragon Age.

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