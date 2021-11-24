Тбилиси, 24 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Основное, на что жалуется после голодовки бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, это — слабость. Об этом сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Давление, другие лабораторные показатели, так или иначе, в пределах нормы. Конечно, кое-что ещё придется исправлять. Еще раз скажу, реабилитация — это длительный процесс, за четыре или пять дней не закончится», — сказал Кипшидзе.

По его прогнозу, нормально питаться экс-президент сможет в течение месяца или двух. Для полной реабилитации, по мнению врача, потребуется несколько месяцев.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику из-за ухудшения состояния здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После реабилитации его должны вернуть в тюрьму.