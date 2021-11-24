Челябинск, 24 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Челябинской области 23 ноября обнаружили ещё 635 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Среди них два школьника. Всего в регионе обнаружили уже 124 681 заразившегося. Вылечились 100 877 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 17 534 человека. А скончались от этой болезни ещё 30 граждан.