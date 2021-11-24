Хабаровск, , 10:02 — REGNUM На Дальнем Востоке в территориях опережающего социально-экономического развития число резидентов за год увеличилось с 470 до 537. Механизмы функционирования ТОРов, защиты инвесторов и предпринимателей в ДФО обсудили 23 ноября на совместном совещании Генпрокуратуры и Минвостокразвития РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Генеральной прокуратуры на Дальнем Востоке.

Инвестиции

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Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин подчеркнул, что обеспечение социально-экономического развития Дальнего Востока является национальным приоритетом, задачей всех уполномоченных органов и отметил позитивные изменения в регионах по привлечению инвесторов в ТОРы.

Общий объём инвестиции в территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке за год увеличился на 4,5 трлн рублей или на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ, которое состоялось во Владивостоке 3 сентября, поручил правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области внести изменения в законодательство, предусматривающие преференции для предприятий, осуществляющих деятельность на Курилах.