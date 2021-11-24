Улан-Удэ, 24 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вынесли приговор 46-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве мужа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено 19 июня 2021 года.

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В тот день женщина распивала спиртные напитки с мужем у себя в квартире. К вечеру на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил супругу.

«В ответ она схватила нож и нанесла им несколько ударов в голову, шею и грудь супругу, после чего вытолкнула его из квартиры и заперла дверь. Позже жильцы дома обнаружили раненого мужчину в подъезде и вызвали скорую медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.

Потерпевший был госпитализирован, однако скончался в медучреждении через два дня.

По итогам слушаний обвиняемая признана виновной. Судья назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.