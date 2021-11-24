Чебоксары, 24 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии члены регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) готовят предложения главе республики для системного решения ключевых проблем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения ОНФ по итогам региональной конференции.

Onf.ru Конференция регионального штаба ОНФ в Чувашии

Общественники отмечают, что основные предложения касаются вопросов сохранения и привлечения квалифицированных медицинских кадров в Чувашию, развития и благоустройства общественных территорий, дорожно-строительного ремонта, экологических проблем. Эти темы были обсуждены на региональной конференции ОНФ по итогам работы в 2019 — 2021 годы, предложения по решению данных задач будут направлены главе республики Олегу Николаеву.

Говоря об итогах работы, сопредседатель чувашского штаба ОНФ Илья Васильев отметил, что «частные проблемы какого-либо проекта вытекают из системных ошибок». По его словам, «таких примеров множество», назвав, в частности, «вопиющими» срыв сроков благоустройства сквера в Канаше, аллеи в Марпосаде и улицы-музея в Алатыре, «новые небезопасные детские площадки во многих районах». Также он отметил «некачественно построенные и отремонтированные дороги» в Батырево, Шигалях, Шихазаны-Калинино.

«Сваливать всю вину только на «стрелочника», то есть на подрядчика, реализующего проект на месте, не всегда правильно. И если эти системные ошибки не будут обнаружены, то они повторятся вновь и вновь», — уверен «фронтовик».

Тему продолжил сопредседатель регионального штаба Николай Казаков, констатировав, что при колоссальных средствах на реализацию национальных проектов в регионах их реализация порой оставляет много вопросов:

«Печально видеть, как порой неумело, неграмотно, а то и безответственно они расходуются на местах. А в результате страдают люди, все мы, ради которых и задумывались масштабные нацпроекты».

По словам общественника, ОНФ анализирует причины и выявляет системные ошибки, которые снижают эффективность реализацию проектов. Он отметил, что на основе анализа в штабе «подготовили ряд общественных предложений», которые будут переданы главе республики.

Напомним, что в октябре 2021 года «фронтовики» обратили внимание на срыв сроков сдачи сквера в Канаше, на благоустройство которого выделены федеральные средства по итогам всероссийского конкурса. Общественники не исключили, что проект стоимостью 116 млн рублей может стать долгостроем.

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Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента России Владимира Путина «фронтовики» проводят мониторинг реализации национальных проектов в регионах страны.

Отметим, что в октябре глава Чувашии Олег Николаев начал собирать предложения для включения в послание, которое будет оглашена в конце января — начале февраля 2022 года. Власти заявляли, что в нём «традиционно будут обозначены состояние и стратегические ориентиры развития» Чувашии по повышению качества жизни населения. Также основные акценты будут сделаны на экономической, инвестиционной и социальной составляющей.