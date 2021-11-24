Якутск, 24 ноября 2021, 10:08 — REGNUM Судно на воздушной подушке, перевозившее жителей Якутии через реку Лена, попало в ДТП. С ним столкнулся несанкционированно выехавший на лёд минивен, сообщило News.Ykt.ru.
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ДТП произошло на льду реки. Судно сильно повреждено. Во время столкновения в катере находились пассажиры, некоторые из них обратились за медицинской помощью. Причиной аварии стало то, что автомобиль находился на льду несмотря на запрет движения через реку для транспортных средств. Ледовая переправа будет открыта только с 5 января.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело по факту перевозки жителей республики через реку Лена. Пассажиров доставляли из Якутска в посёлок Нижний Бестях на автомобиле несмотря на то, что переправа ещё не была открыта. Такие действия следственное управление СК РФ по республике расценило как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей.