Якутск, , 10:08 — REGNUM Судно на воздушной подушке, перевозившее жителей Якутии через реку Лена, попало в ДТП. С ним столкнулся несанкционированно выехавший на лёд минивен, сообщило News.Ykt.ru.

Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10» Дарья Драй © ИА REGNUM

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ДТП произошло на льду реки. Судно сильно повреждено. Во время столкновения в катере находились пассажиры, некоторые из них обратились за медицинской помощью. Причиной аварии стало то, что автомобиль находился на льду несмотря на запрет движения через реку для транспортных средств. Ледовая переправа будет открыта только с 5 января.

«Столкновение произошло из-за несанкционированного выезда автотранспорта на лед. В настоящее время проводится расследование инцидента. Количество пассажиров на катере в данный момент уточняется, однако достоверно известно, что некоторые из них обратились за помощью в медицинские учреждения», — рассказал начальник вагонно-пассажирской службы «Железных дорог Якутии» Алексей Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело по факту перевозки жителей республики через реку Лена. Пассажиров доставляли из Якутска в посёлок Нижний Бестях на автомобиле несмотря на то, что переправа ещё не была открыта. Такие действия следственное управление СК РФ по республике расценило как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей.