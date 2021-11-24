Стокгольм, , 10:02 — REGNUM За считанные минуты до начала голосования в риксдаге у партсекретаря «Социал-демократов» Тубиаса Баудена нет информации о том, намерены ли «Центристы» голосовать за назначение Магдалены Андерссон на пост премьер-министра страны и готова ли партия голосовать за подготовленный ею законопроект по бюджету Швеции на 2022 год. Об этом он заявил 24 ноября в эфире телеканала SVT, добавив, что правительство ведет интенсивные переговоры с партией.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Разумеется, что сейчас мы ведем с ними переговоры», — отметил Бауден.

В то же время партсекретарь «Социал-демократов» не считает, что достигнутое соглашение между правительством и «Левыми» способно сорвать оба голосования.

Однако журналисты отмечают, что соглашение включает параграф о том, что требуется для будущего сотрудничества между правительством и «Левые». Ранее «Центристы» четко давали понять, что будут поддерживать правительство, проголосуют за Андерссон и ее бюджет при одном условии — никакого сотрудничества с «Левыми».

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