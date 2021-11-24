Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай.

Нева Дарья Драй © ИА REGNUM

Новый мост длиной 1570 метров, с транспортными развязками на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, а также пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай, соединит два берега Невского района и Красногвардейский район.

Строительство моста планируется в 2023—2028 годах за счет дополнительных средств от перерегистрации «Газпрома» в Петербурге. Он станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра. Новый мост позволит улучшить транспортное сообщение для 800 тысяч человек.

«В отличие от соседнего — также планируемого моста Широтной магистрали скоростного движения, он будет — разводной и общедоступный», — пояснил губернатор Александр Беглов.

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По Большому Смоленскому мосту, который получит шесть полос движения, будет пущен общественный транспорт.