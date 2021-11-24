Челябинск, , 09:58 — REGNUM В Челябинске местного жителя наказали за отправку посылки с семенами хвойных деревьев в Великобританию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Ель

manfredrichter

Так, известно, что он отправил семена сосны и ели без фитосанитарного сертификата. Но оказалось, что это является нарушением международного законодательства в сфере карантина растений. В Великобритании посылку изъяли и уничтожили, а затем уведомили об этом российскую сторону.

В отношении гражданина составили административный протокол. В итоге его оштрафовали.