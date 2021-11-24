Великий Новгород, 24 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Новгородскую область поступила крупная партия трех вакцин от коронавирусной инфекции — «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Об этом 24 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

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Так, 23 ноября в Великий Новгород и Новгородскую область было поставлено 4950 доз вакцины «КовиВак» производства Центра им. Чумакова.

«Вакцина распределена по прививочным пунктам», — говорится в сообщении.

А также доставлено 14,4 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 6210 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

"В ближайшее время вакцина будет распределена по районам», — добавили в оперштабе.

Отметим, с начала массовой вакцинации в регионе первый компонент прививки от коронавируса сделали 255 105 человек. 158 282 жителя региона привились двукратно.