Тирасполь, 24 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В ходе 1460 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 317 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 76 007 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 70 765 человек, в том числе 411 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1755 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 338 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 162 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 312 человек, скончались 11 пациентов с COVID-19.