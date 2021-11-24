Ставрополь, 24 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе резко ухудшилась погода. Двухдневное тепло в начале текущей недели сменилось похолоданием, снегопадами и ветром. Ухудшение погодных условий стало следствием прохождения на территории округа активного атмосферного фронта, сообщили в Гидрометцентре.

Pixabay.com Снегопад

Так, 24 ноября местами по округу наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Наиболее сильные осадки — в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Температура воздуха понизилась с +10…13° до −1…−4° днем, а ночью опустится еще ниже, достигнув в горных районах −2…−7°, при прояснениях до — 12°.

Усилится до 18 м/с ветер в Дагестане, в Ингушетии и Чечне порывы могут достигать 17−22 м/с, а ночью в горных районах Кабардино-Балкарии — до 23−28 м/с.

Осадки продолжатся и в течение последующих двух суток. В Карачаево-Черкесии и местами по округу они будут небольшими и умеренными в виде дождя и мокрого снега, а в горах будет идти снег.