Москва, , 09:56 — REGNUM Власти Польши пытаются возложить на Россию вину за разгоревшийся миграционный кризис, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Алексей Пушков Кирилл Загурский © ИА Красная Весна

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Заявление Варшавы о готовности обсудить с Москвой обстановку на границе с Белоруссией неконструктивно и направлено на повышение статуса страны на мировой арене, пишет сенатор.

«Россия здесь не при чем. Так что свою готовность Польша может оставить при себе», — отметил Пушков.

Он напомнил, что ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель уже пыталась привлечь Россию к подобным переговорам, однако ее «направили» к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«То же самое можно посоветовать и властям Польши», — заключил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.

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