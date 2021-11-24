Дамян, Южная Корея, 24 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. На одной из ферм в южнокорейском узде Дамян провинции Чолла-Намдо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 23 ноября сообщило KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Almrsal.com Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 10 тыс. уток.

Известно, что это уже восьмой случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы. Большая часть очагов была выявлена в уезде Ымсон провинции Чолла-Пукто.

В министерстве опасаются, что в случае, если вспышку вируса не удастся взять под контроль, она распространится на другие фермы.