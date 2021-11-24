Михаил Евраев рассказал о строительстве регионального центра футбола РФС
Ярославль, 24 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Красноперекопском районе Ярославля будет построен региональный центр футбола Российского футбольного союза. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
Вопросы строительства центра врио губернатора Михаил Евраев обсудил с заместителем генерального секретаря — директором по развитию РФС Максимом Митрофановым. Встреча состоялась в рамках фестиваля футбола «Наша смена», который прошёл в Ярославле.
Как уточнили в областном правительстве, центр будет создан на территории Петропавловского парка. Там будет построено здание, в котором будут раздевалки, тренерские, тренажерный зал, кабинеты физиотерапии и так далее. На прилегающей территории будут два полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием, подогревом для использования в зимнее время и освещением.
Аварийная трибуна и старое футбольное поле уже снесены. Согласовано техническое задание для проектирования и строительства спортивного центра.
Сейчас в Ярославской области футболом занимаются более 20 тысяч человек. В планах областного правительства к 2024 году создать в регионе футбольную Академию РФС и Региональный центр РФС на базе футбольного клуба «Шинник».