Ярославль, 24 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Красноперекопском районе Ярославля будет построен региональный центр футбола Российского футбольного союза. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Михаил Евраев на фестивале футбола «Наша смена»

Вопросы строительства центра врио губернатора Михаил Евраев обсудил с заместителем генерального секретаря — директором по развитию РФС Максимом Митрофановым. Встреча состоялась в рамках фестиваля футбола «Наша смена», который прошёл в Ярославле.

«Мы благодарим РФС за выбор Ярославской области в качестве пилотного региона для воплощения в жизнь планов по развитию футбола. Будем все делать для того, чтобы наши ребята имели возможность заниматься этим видом спорта, участвовать в соревнованиях и побеждать, — сказал Михаил Евраев. — Сила любой команды в том, насколько у нее развита спортивная школа. Поэтому планируем совместно с РФС на базе клуба «Шинник» развивать региональный центр подготовки футболистов.

Как уточнили в областном правительстве, центр будет создан на территории Петропавловского парка. Там будет построено здание, в котором будут раздевалки, тренерские, тренажерный зал, кабинеты физиотерапии и так далее. На прилегающей территории будут два полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием, подогревом для использования в зимнее время и освещением.

Аварийная трибуна и старое футбольное поле уже снесены. Согласовано техническое задание для проектирования и строительства спортивного центра.

«Мы реализуем проект подготовки резерва «Наша смена» по развитию детско-юношеского футбола. Ярославская область станет пилотным регионом, — отметил Максим Митрофанов. — На базе регионального центра «Шинник» хотим построить идеальную модель детско-юношеской спортивной школы для подготовки футболистов высочайшего класса».

Сейчас в Ярославской области футболом занимаются более 20 тысяч человек. В планах областного правительства к 2024 году создать в регионе футбольную Академию РФС и Региональный центр РФС на базе футбольного клуба «Шинник».