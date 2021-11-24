Вашингтон, 24 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В США осуществили запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test — «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида»), предназначенным для проверки первой в своем роде защите Земли от потенциально опасных космических объектов. Трансляция запуска 24 ноября ведется на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

Запуск ракеты-носителя был произведен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии 23 ноября в 22:21 (09:21 мск, 24 ноября).

Затем, после выхода в открытый космос, зонд DART отделится от Falcon 9 и должен будет направиться к двойному астероиду Дидим — Диморф, также, как и Земля, вращающемуся вокруг Солнца. Предполагается, что столкновение аппарата с меньшим из астероидов — Диморфом, произойдет осенью следующего года на скорости примерно 24 тыс. км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно, что запуск орбитального телескопа James Webb состоится в декабре текущего года.