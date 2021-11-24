Симферополь, 24 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Строительная готовность второго этапа тракта водоподачи в Восточном Крыму, который полностью заменит потребность использования Северо-Крымского канала, составляет 50%, сообщили в министерстве строительства и архитектуры Республики Крым. На реализацию проекта направлено около 19,6 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Республики Крым Крупный водовод в Восточном Крыму построен на 50%

«Технологический трубопровод позволит исключить потерю воды, которая возникает во время транспортировки по Северо-Крымскому каналу. Соответственно, заменит необходимость его использования», — сообщил начальник отдела капитального строительства ГКУ РК «Инвестстрой РК» Александр Сергеев.

Первый этап строительства тракта водоподачи стартовал в январе 2018 года и завершился в первой половине 2021-го: трудопровод был проложен от Нежинского и Просторненского водозаборов к месту сброса в Северо-Крымский канал, куда вода попадает самотёком и обеспечивает восток полуострова водой.

В настоящее время идёт второй этап строительства тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. Новый участок трубопровода свяжет насосные станции, смонтированные на Нежинском, Просторненском и Новогригорьевском водозаборах, с очистными сооружениями города Феодосия. Также планируется строительство пяти насосных станций с резервуарами чистой воды и 154 км трубопровода. Предельная мощность объекта заявлена в 195 тыс. кубометров/сутки.

В настоящее время строительная готовность второго этапа тракта водоподачи составляет 50%, полностью завершить работы по строительству второго этапа тракта водоподачи планируется во второй половине 2023 года.