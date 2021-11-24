Стокгольм, 24 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Политолог Туве Лифвендаль считает, что многие из «Центристов» не спали прошлой ночью после позднего объявления о том, что правительство и «Левые» достигли соглашения по увеличению пенсий в Швеции. Об этом он заявила 24 ноября в эфире телеканала SVT.

Стокгольм. Швеция

«У Центристов осталось минимальное время, чтобы действовать», — отметила политолог.

Однако и она, и Сина Аль-Девани, политический обозреватель газеты Aftonbladet, считают, что «Центристы» проголосуют через полтора часа за кандидатуру Магдалены Андерссон и она станет следующим премьер-министром Швеции.

В то же время они обе сомневаются в том, что бюджет Андерссон, который будет также рассмотрен риксдагом 24 ноября, будет принят, поскольку существует реальная возможность того, что правая оппозиция протолкнет свой бюджет.