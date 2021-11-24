Стокгольм, , 10:00 — REGNUM 23 ноября «Социал-демократы», «Левые» и «Зеленые» договорились повысить пенсии в стране более чем 700 тысячам пенсионерам. Однако у них нет парламентского большинства в риксдаге. Более того, когда лидеры партий сообщили о соглашении в прямом эфире телеканала SVT поздним вечером, лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон заявила, что «Центристы» не участвовали в переговорах.

Партия Центра. Швеция

«Центристы — независимая партия. Они не участвовали в этих переговорах, но они смогут ознакомиться с этим законопроектом», — отметила Андерссон.

Присутствовавший в студии политический обозреватель SVT Матс Кнутсон после заявил в разговоре с ведущими вечерней программы, что сегодня, 24 ноября, «Центристы» скорее всего проголосуют за назначение Андерссон премьер-министром Швеции. Однако ее соглашение с «Левыми» может привести к тому, что партия отзовет свою поддержку через семь часов, когда риксдаг будет голосовать по вопросу принятия или отклонения бюджета Швеции.

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