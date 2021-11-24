Норильск, Красноярский край, 24 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Инцидент с самолётом Sukhoi Superjet — 100 произошёл во время посадки в Норильске, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает 24 ноября пресс-служба Восточного межрегионального управления СКР на транспорте.

(сс) SuperJet International Самолет SSJ-100

В дневное время SSJ-100 прибыл в аэропорт Норильска из Челябинска. На борту находился 81 пассажир и 6 членов экипажа.

«При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров», — уточнили в СКР.

Пострадавших нет, по факту происшествия проводится доследственная проверка.

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