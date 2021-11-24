Стокгольм, , 10:00 — REGNUM Поздним вечером 23 ноября лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар согласовали пенсионную реформу, которая затронет треть от числа всех пенсионеров, проживающих в Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Соглашение означает, что около 700 000 пенсионеров смогут ежемесячно получать дополнительно до 1000 шведских крон. Так называемая гарантийная надбавка будет выплачиваться с 1 января 2023 года. На нее согласились «Социал-демократы», «Зеленые» и «Левые».

Соглашение между партиями упоминается в документе как «структурная реформа». Она будет осуществлена путем принятия законопроекта и начнет будет принята в первое полугодие 2022 года.

Отметим, что данное соглашение является результатом очень сложного компромисса, поскольку пенсионная система Швеции не реформируется парламентским большинством — все значимые реформы осуществляет Пенсионная группа, которая представляет предложения на десятилетия вперед.

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