Москва, 24 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Москве продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта поликлиник по новым стандартам. Уже отремонтировано и введено в эксплуатацию 30 поликлиник, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кабинет МРТ в новой поликлинике

Со дня открытия обновленных городских поликлиник в девяти административных округах врачи провели уже почти 2 миллиона приемов пациентов с применением новейшего оборудования.

Всего в программу капитального ремонта поликлиник Москвы по новым стандартам включено коло 200 зданий. Модернизация поликлиник позволяет повысить уровень комфорта для пациентов и медперсонала.

ИА REGNUM ранее сообщало, каждый год в поликлиники Москвы за медицинской помощью обращаются более 10,3 млн горожан.

Читайте подробнее: В Москве капитально отремонтируют более 130 поликлиник