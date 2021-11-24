Москва, 24 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Россия ежедневно теряет более тысячи человек в ходе «настоящей войны», заявил 24 ноября главный врач московской ГКБ №40 Денис Проценко в личном телеграм-канале.

Kremlin.ru Денис Проценко

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По его словам, в наше время мнение любого профессионала из любой сферы запросто способен развеять известный человек, что ведёт к страшным последствиям.

«Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходим из «красных зон» и бьемся за каждого пациента, — написал Проценко. — Идёт самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм к встрече со смертельно опасным вирусом».

Он рассказал о ситуациях, когда его знакомые в ответ на рекомендации о вакцинации приводят контраргументы и пересказывают слова известных людей. При этом в схожей ситуации находятся и другие специалисты. Проценко пригласил сомневающихся посетить стационары и послушать реальные истории пациентов, которые поверили критикам прививок.

«Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5-й, 6-й, 7-й … волн», — сказал главный врач.

По его мнению, все, кто посетил «красную зону», перейдут на сторону «здравого медицинского смысла».