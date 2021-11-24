Горно-Алтайск, 24 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявили 14 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Коксинского, Чемальского, Онгудайского и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за всё время пандемии достигло 24 159.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 78, за весь период — 21 531. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1458, за весь период — 327 847», — отметили в оперштабе.