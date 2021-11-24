Москва, , 10:04 — REGNUM Адвокат обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Евгений Смирнов уехал из России в Грузию. Об этом юрист сообщил 24 ноября.

Чемодан Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Смирнова, решение о переезде в другую страну он не принимал и в Грузии находится временно. Въезд в Россию ему не ограничивали. При этом не исключено, что на родину он не вернётся.

«Однако продолжение моего преследования может повлиять на моё решение о возврате в РФ», — сказал он ТАСС.

Ранее министерство юстиции РФ внесло в Адвокатскую палату Ленинградской области представление о привлечении Смирнова к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре защищавший Сафронова адвокат Иван Павлов рассказал о переезде в Грузию. В России его обвинили в разглашении данных следствия по делу Сафронова.

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