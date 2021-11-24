Биробиджан, 24 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В связи со сложной ситуацией на дорогах Еврейской автономной области привозить баллоны с кислородом в ковидные госпитали пришлось на автомобилях высокой проходимости. На дорогах региона сохраняется сложная ситуация после обильного снегопада, спасатели также оказывают помощь местным жителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский кислород

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«Силами спасателей МЧС России наше учреждение не осталось без кислородной поддержки. Наши пациенты круглосуточно нуждаются в кислороде, все они кислородозависимые и от него напрямую зависит их жизнь. Спасибо вам за помощь, ребята», — поблагодарил спасателей главный врач инфекционной больницы Еврейской автономной области Антон Бугай.

Из снежного плена спасатели также вызволяют машины скорой помощи и автомобили других служб экстренного реагирования. Жителям Биробиджана помогают добраться в труднодоступные части города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии после циклона ещё не восстановлено автобусное сообщение, движение общественного транспорта региона полностью парализовано. Прекращена подача электроснабжения в три села.