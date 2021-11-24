Ереван, 24 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Сведения о потерях ВС Армении в ходе недавних боёв на границе с Азербайджаном всё еще уточняются. Об это сообщил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

1tv.am Никол Пашинян

«Позвольте, исходя из определенных обстоятельств, использовать термин «неуточненные сведения». Так вот, по «неуточненным сведениям» в плен попало ещё большее число военнослужащих. Часть из них, предварительно, считались погибшими», — сказал Пашинян.

Он сообщил, что официально известно о гибели шестерых армянских военнослужащих. В азербайджанском плену могут быть до 32 человек. Среди пленных минимум один военнослужащий тяжело ранен.

Ранее в минобороны Армении сообщили об одном погибшем, 13 пленных и 24 попавших в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.