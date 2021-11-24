Москва, 24 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Морковь обладает полезными свойствами, однако при некоторых заболеваниях употреблять в пищу этот продукт питания противопоказано. Об этом сообщила врач-диетолог Ольга Кораблева.

anaterate Морковь

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Прежде всего, речь идёт о болезнях печени.

«Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», — уточнила в беседе с РИА Новости специалист.

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При этом она напомнила, что этот овощ полезен для кожи, сердечно-сосудистой системы, а также в силу низкой калорийности удобен при похудении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что петрушка и другие богатые витамином K продукты могут быть опасны для людей с повышенным риском возникновения тромбоза.