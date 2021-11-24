Ташкент, 24 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Шайхантахурский район Ташкента рассказал журналистам о криминогенной ситуации в столице. Об этом сообщает Kun.uz.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Глава государства заявил, что в Ташкенте увеличилось количество преступлений», — говорится в публикации.

По совам главы государства, сейчас среди преступников появились «налоговики», «они собирают «налоги» на рынках».

«Я даже знаю, когда под землей шевелится змея. Мы должны взять ситуацию под контроль и возьмем», — отметил президент.

В этой связи, Мирзиёев раскритиковал начальника ГУВД и прокурора столицы.

«Мы дали им эти должности, чтобы они предотвращали преступления. Мы должны сдержать эти группировки или они сдержат нас, как это происходит в некоторых государствах. 75 процентов преступлений совершаются молодыми людьми», — подчеркнул Мирзиёев.