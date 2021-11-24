Москва, 24 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Видео блогеров, выкладывающих кадры с уличными гонками, будет считаться доказательством их правонарушений и наказываться, заявила член Совфеда Ирина Рукавишникова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций», — цитирует РИА Новости Руковишникову.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы от «Единой России» в кратчайшие сроки подготовят поправки в законодательство, направленные на ужесточение наказания за хулиганство на дорогах, агрессивное и опасное вождение.

Предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократное нарушение Правил дорожного движения (ПДД), создающее угрозу жизни и здоровью людей. Также парламентарии намерены предложить конфискацию автомобилей и мотоциклов, на которых совершаются подобные хулиганские действия.