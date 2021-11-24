Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Северная столица в среду, 24 ноября, оказалась под влиянием циклона, который к середине дня уйдет на юго-восток Карелии. Циклонический вихрь затянет тучами небо, принесёт снег, который к середине дня превратится в дождь. Об этом 24 ноября сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег на машине в центре Петербурга

По его словам, температура воздуха в течение дня в Петербурге ожидается в районе +2…+4 градусов, по Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, скоростью 5−10 м/с, с порывами до 12−17 м/с, на побережье Финского залива до 17−22 м/с.

«Есть угроза формирования нагонного наводнения. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы, после полудня давление начнёт расти», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за опасности наводнения створы комплекса защитных сооружений в Финском заливе закрылись ранним утром. Также остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.