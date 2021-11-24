Кызыл, 24 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Тува расположилась на втором месте среди регионов России по числу вакцинированных против коронавируса граждан старше 65 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Rtyva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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Всего в республике первым компонентом вакцины привились 145,4 тыс. человек, завершили вакцинацию — 131,3 тыс. жителей или 79,2% от плана. По вакцинации граждан в возрасте старше 60 лет республика занимает 2 место из 85 регионов.

«Из 145 435 человек, получивших первое введение вакцины, граждане в возрасте старше 60 лет составляют 25 538 человек или 85,7% от общей численности населения республики старше 60 лет», — отметили в правительстве.

Лидерами по темпам вакцинации стали Каа-Хемский — 102,4% от плана, Овюрский — 100,2%, Тандинский — 99,7%, Дзун-Хемчикский — 99,7% районы.

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