Луанда, 24 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Власти Анголы не ставят под сомнение развитие сотрудничества с Россией в космической сфере, несмотря на санкции стран Запада. Об этом 24 ноября заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий африканской страны Мануэл Омень.

Флаг Анголы

«Если говорить с точки зрения двухстороннего сотрудничества, мы ни в коем случае не ставим под сомнение развитие наших отношений, несмотря на все проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций в том числе», — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, могут ли западные санкции негативно повлиять на сотрудничество двух стран в указанной сфере.

Также Омень добавил, что решение Анголы сотрудничать с Россией в проекте Angosat-2 говорит об отношении ангольской стороны к российской «и показывает веру в российскую науку, специалистов».

Отметим, в 2009 году Россия и Ангола подписали соглашение о создании Ракетно-космической корпорацией «Энергия» (предприятие государственной корпорации «Роскосмос») спутника связи AngoSat-1, который был запущен в декабре 2017 года, однако вскоре с ним была потеряна связь. Затем, в апреле 2018 года Россия и Ангола договорились создать спутник AngoSat-2 вместо AngoSat-1.