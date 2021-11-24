Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра и угрозы наводнения закрыли створы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Финском заливе. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе дирекции КЗС.

Instagram.com/dambaspb_kzs/ В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Как уточнили в дирекции, учитывая прогнозы синоптиков о повышении уровня воды в устье Невы до критериев наводнения и в связи с усилением юго-западного ветра до 17−22 м/с, принято решение о закрытии затворов КЗС.

«24 ноября 2021 года в 05:30 мск, затворы водопропускных сооружений и судопропускных сооружений начали движение на закрытие», — сообщили в пресс-службе.

Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению Капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в 04:00 мск 24 ноября.

Напомним, неблагоприятные погодные условия в Петербурге сохранятся до конца текущей недели. Ожидается колебание температуры от минус 2… до плюс 5 градусов, а также снег, мокрый снег и дождь.