Минск, 24 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Белорусское гражданство следует отбирать у лиц, виновных в экстремистских преступлениях, а за подписку на экстремистские ресурсы нужно назначать административную ответственность. О таких инициативах начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Паршин рассказал в интервью изданию «Минская правда».

ИА REGNUM Минск

Он отметил, что в настоящее время ведомство и заинтересованные государственные органы прорабатывают законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности Белоруссии. Одна из них — лишение гражданства лиц, признанных виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам страны.

Лишать гражданства предлагается независимо от способа его приобретения.

Также в МВД полагают, что за «подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими», нужно установить безусловную административную ответственность. В качестве дополнительного наказания за преступления экстремистской направленности предлагается ввести общую конфискацию имущества.

Паршин сообщил, что в текущем году его управление установило 120 владельцев и администраторов интернет-ресурсов деструктивной направленности, к 104 таким ресурсам ограничили доступ. Материалы 125 телеграм-каналов и чатов признали экстремистскими. Деятельность 13 групп граждан признана экстремистской и запрещена.

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