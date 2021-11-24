Уфа, 24 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Девушка пострадала в результате схода снега с крыши жилого дома в Уфе. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

Снег на крыше

Сообщается, что вечером 23 ноября спасатели получили информацию о том, что в травмпункт Уфы обратилась за помощью девушка 1999 года рождения.

По ее словам, она получила травму головы из-за схода снега с крыши жилого дома по ул. Коммунистическая, 65.

Отмечается, что пострадавшей была оказана медицинская помощь, при этом она отказалась от госпитализации.

Сообщается, что спасатели огородили опасный участок, 24 ноября планируется очистить кровлю от скопившейся снежной массы.

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