Онгудайский район, Алтай, , 09:30 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Фигурантом дела оказался 51-летний местный житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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В ходе обыска в доме мужчины полицейские нашли полимерные пакеты с веществами растительного происхождения. По результатам экспертизы выяснилось, что изъятые вещества являются наркотическими общей массой более 3,8 кг.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где признался, что наркотические вещества выращивал на своем участке и заготавливал самостоятельно, хранил для собственного потребления», — отметили в ведомстве.

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