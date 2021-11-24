Воронеж, , 09:30 — REGNUM Военный аэродром «Балтимор» в Воронеже был торжественно открыт после реконструкции, церемония состоялась 23 ноября, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На «Балтиморе» Фото пресс-службы Западного военного округа

«Хочу поздравить вас с возвращением на родную землю! Профессионализм, преданность воинскому долгу, достоинство и честь, грамотная и бережная эксплуатация современных образцов авиатехники — вот ваша визитная карточка», — сказал на церемонии открытия командующий армией ВВС и ПВО генерал-майор Олег Маковский.

Работы по реконструкции на «Балтиморе» велись несколько лет — аэродром закрыли в 2013 году. Новая взлётно-посадочная полоса прошла техническую экспертизу и ей был присвоен высший класс, что даёт возможность использовать её для посадки любых типов самолётов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации Министерства обороны Российской Федерации. Длина взлетно-посадочной полосы — почти четыре тысячи метров, ширина — 60 м. Толщина слоя бетона на полосе составляет 60 см. В 2022 году планируется провести работы по оборудованию крытыми металлокаркасными навесами групповых стоянок на аэродроме.

На аэродром в настоящее время перебазированы первые 17 истребителей-бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.