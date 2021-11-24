Москва, 24 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. На Всемирной универсальной выставке в Дубае в российском павильоне открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Экспозиция будет работать на выставке до 20 декабря, сообщается на портале мэра столицы.

Дубай

На выставке представлены самые значимые проекты столицы России — ключевые программы развития города, технологические новации и уникальный опыт в самых разных сферах — от культуры и гастрономии до предпринимательства и туризма.

Также Москва презентует культурную программу с участием всемирно известных артистов. Она включает концерты, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты и гастрономический фестиваль.

ИА REGNUM ранее сообщало, московские экспортеры продемонстрируют свою продукцию потенциальным клиентам на выставке «Экспо-2020» в ОАЭ.

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