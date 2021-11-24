Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Головной атомный ледокол «Арктика» (проект 22 220) вышел в Финский залив для прохождения приёмно-сдаточных испытаний. После их завершения «Арктика» приступит к работе на Северном морском пути. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Балтийского завода, где был построен атомоход.

Пресс-служба АО «Балтийский завод» Ледокол «Арктика»

В ходе испытаний будет проверена работоспособности гребного электродвигателя правого борта, замена которого была произведена специалистами завода.

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Универсальный атомный ледокол «Арктика» — головное судно проекта 22 220. Атомоходы этого проекта являются самыми большими и мощными ледоколами в мире. Они предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Ледоколы способны преодолевать ледовые преграды толщиной до трех метров.

На Балтийском заводе ведётся строительство еще четырёх судов проекта 22 220 — атомных ледоколов «Сибирь» (уже вышел на ходовые испытания), «Урал», «Якутия» и «Чукотка».