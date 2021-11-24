Сеул, 24 ноября 2021, 09:28 — REGNUM В октябре 2021 года по Южной Корее мигрировали 540 тыс. человек, что на 10,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.
Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении десяти месяцев подряд.
Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (9389 человек), Тэгу (1695 человек), Пусане (1615 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (6525 человек), Инчхоне (3294 человека) и Сэджоне (1509 человек).
Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 12,4%, что на 1,5% меньше по сравнению с октябрем 2020 года.