Сеул, 24 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В октябре 2021 года по Южной Корее мигрировали 540 тыс. человек, что на 10,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Xinhuanet.com Люди в масках на улице. Сеул

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении десяти месяцев подряд.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (9389 человек), Тэгу (1695 человек), Пусане (1615 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (6525 человек), Инчхоне (3294 человека) и Сэджоне (1509 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 12,4%, что на 1,5% меньше по сравнению с октябрем 2020 года.