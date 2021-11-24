Берлин, , 09:26 — REGNUM Власти Германии обеспокоены возможным включением участвовавшего в строительстве «Северного потока — 2» судна в санкционный список США, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным издания, судно Blue Ship принадлежит созданному в Германии специальному экологическому фонду, который направлен в том числе на защиту интересов участников проекта Nord Stream 2.

«Если действительно будут введены новые санкции, это станет роковым сигналом», — цитирует издание слова представителя крупной промышленной ассоциации ФРГ.

Конфликт из-за вызывающего споры германо-российского газопровода может вновь свести на нет трансатлантическое сближение, уточнила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, Белый дом решил не вводить санкции против судна, задействованного в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2» и связанного с властными структурами Германии.

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