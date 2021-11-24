Якутск, 24 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В трёх муниципалитетах Якутии уровень вакцинации среди совершеннолетнего населения превысил 82%. Самыми активными оказались жители Момского, Аллаиховского и Верхнеколымского районов республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона. В целом поставили первую прививку от коронавируса уже 64,85% якутян.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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Более 77% жителей вакцинированы в Нижнеколымском и Жиганском районах, более 76% — в Среднеколымском. Меньше всего привитых взрослых в Чурапчинском районе — чуть более 50%. В регионе получили первую дозу вакцины более 465 тыс. жителей.

За сутки в Якутии выявлены 263 новых случая COVID-19, 116 из них — в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень заболеваемости коронавирусом в республике за прошедшие три недели в сравнении с предыдущим аналогичным периодом снизился на 14,5%. Уменьшилось количество пациентов в тяжёлом состоянии. В реанимации находятся 118 больных, 28 из них — на ИВЛ. Продолжают также часто заболевать якутяне старше 60 лет.