Ереван, , 09:25 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что до середины декабря у него состоятся две встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом глава армянского правительства заявил в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Да, есть окончательная договорённость. Мы встретимся 26 ноября в Сочи и 15 декабря в Брюсселе», — уточнил он.

При этом он подчеркнул, что эти встречи — одна при посредничестве России, другая при посредничестве Евросоюза — не противоречат друг другу.

«Есть попытки противопоставить встречи в Брюсселе и Сочи друг другу. Здесь нет никакого противоречия», — подчеркнул премьер-министр.

Пашинян пояснил, что Армения «не имеет права отказаться от посредничества» своих партнёров, «которое может быть полезным».

«Мы обязаны использовать их желание помочь, их знания и опыт для стабилизации ситуации», — добавил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля анонсировали трёхсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи 26 ноября. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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Планируется, что главы государств обсудят выполнение договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также дальнейшие меры по укреплению стабильности в регионе конфликта. Напомним, ранее МИД Армении подтвердил готовность властей республики провести встречу армянского премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 15 декабря в Брюсселе. При этом вице-премьер Армении Мгер Григорян подчеркнул, что главы государств на встрече в Брюсселе не планируют подписывать документы, касающиеся процессов в двухсторонних отношениях. Он добавил, что предложение российской стороны о начале демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы никак не касается предстоящей встречи лидеров двух стран.