Канберра, 24 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Группировка «База» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также ливанская группировка «Хезболла» теперь официально являются террористическими организациями в Австралии, и членство в них считается уголовным преступлением. Решение министерства внутренних дел Австралии было принято 24 ноября, передает телеканал Nine News.

Sdusyria.org «Хезболла»

Министр внутренних дел страны Карен Эндрюс объявила в ходе пресс-конференции об обновлении списка террористических организаций, назвав «Базу» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «насильственной, расистской и неонацистской организацией», которая, как известно ее ведомству, планирует нападения в нескольких странах.

Эндрюс также добавила, что «Хезболла в целом» теперь рассматривается австралийским правительством как террористическая организация. Любой, кто попытается финансировать «Хезболлу» с территории Австралии, будет привлечен к уголовной ответственности.