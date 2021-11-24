Канберра, 24 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Северной территории Австралии за прошедшие сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавируса. Среди них оказалась женщина, которая нарушила ограничения по самоизоляции и могла заразить как минимум 12 других людей. Об этом 24 ноября в ходе пресс-конференции заявил глава правительства региона Майкл Ганнер, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, женщина в группе из четырех человек, которые незаконно покинули город Бинджари в течение ночи, в котором ранее был объявлен локдаун. Они были задержаны полицией только после полудня.

Ганнер отметил, что женщина не знала, что у нее положительный результат теста на COVID-19, но медслужбы определили, что она была заразной все время, пока контактировала с другими людьми.

Присутствовавший с Ганнером на пресс-конференции комиссар полиции Джейми Чакер заявил, что стражи правопорядка приложили «невероятные усилия», чтобы «поймать беглецов». Поэтому им будут выписаны штрафы, которое превысят 5 000 долларов каждый.