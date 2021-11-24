Барнаул, 24 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 25 и ночью 26 ноября в регионе ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, по югу края с дождём, (налипание мокрого снега), гололёдные явления.

Светлана Шаповалова Алтайские морозы

Также в край идут метели, возможно усиление ветра порывами до 27 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ночью 26 ноября — похолодание. Столбик термометра опустится до — 20 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 и 23 ноября в Алтайском крае были отмечены осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, гололёдные явления.

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