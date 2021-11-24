Ташкент, 24 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Программа по увеличению добычи нефти в Узбекистан будет осуществляться на базе 105 месторождений, из которых в разработке находится 63 месторождения и в консервации — 42 месторождения. Об этом сообщает Газета.уз.

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По данным журналистов, весь объем добываемой нефти из данных месторождений предусмотрен к переработке на Ферганском НПЗ.

«Данные нефтяные месторождения являются трудноизвлекаемыми и основная часть находится на поздней стадии разработки», — отмечается в публикации.

Сообщается, что большинство объектов инфраструктуры для обеспечения добычи нефти и газа имеют значительный износ (90−100%) и требуют масштабных работ по реконструкции и строительству.

«Реализация проекта позволит перерабатывать 2 миллиона тонн углеводородного сырья в год, производить автомобильный бензин марки АИ-92 и выше, а также дизельного топлива, отвечающего требованиям стандарта «Евро 5», — отмечает издание.

Кроме того, планируется выпуск базовых и товарных масел группы II+/III по API, отвечающих международным требованиям и стандартам качества, постановка на производство авиационных топлив ТС-1 и «Джет А-1» с вовлечением компонента керосина с установки гидрокрекинга, с возможностью вовлечения любых видов нефти и газовых конденсатов в регионе.

Ферганский НПЗ (ФНПЗ) введен в эксплуатацию в 1959 году, его последняя модернизация осуществлялась в 1997 году. В тот период была введена в эксплуатацию установка гидродесульфуризации дизельного топлива, которая считалась современной. Однако, по прошествии почти четверти века оборудование морально устарело и все предприятие остро нуждалось в модернизации.